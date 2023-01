“É ridículo!”: indignado, Rod Stewart ligou para programa de televisão com uma oferta

O músico britânico Rod Stewart ofereceu-se para pagar exames médicos a quem precisar, numa altura em que o número de pessoas em lista de espera nos hospitais do Reino Unido continua a aumentar.

O gesto aconteceu esta sexta-feira, numa chamada para um programa da Sky News no qual os espectadores podem participar. O cantor e compositor de 78 anos entrou em direto para lamentar a “péssima” situação que se vive no Reino Unido.

Rod Stewart classificou a falta de acesso à saúde como “ridícula”, sobretudo em comparação com o facto de o próprio conseguir pagar cuidados de saúde privados e fazer exames em clínicas privadas que estão “vazias”, contou.

Por essa razão, o músico afirmou: “Quero pagar 10 ou 20 exames”.

“Não sei como vai acontecer, e espero que outras pessoas também o façam, porque parece-me ridículo haver clínicas vazias. Há pessoas a morrer porque não conseguem fazer exames”, afirmou.

Na mesma chamada, Stewart propôs uma solução para resolver os problemas do país: “Mude-se o Governo”, exclamou.

“Este Governo deve abdicar e dar uma hipótese ao Partido Trabalhista”, disse.

Os profissionais de saúde do Reino Unido têm protestado contra a preocupante situação do setor. No início do ano, o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, pediu uma abordagem "ousada e radical" para enfrentar a crise que afeta o Serviço Nacional de Saúde.

O NHS está sob pressão após vários anos de subfinanciamento, enfrentando agora um inverno particularmente difícil, com os serviços de urgência hospitalares sobrecarregados e com as listas de espera a aumentar.