Björk regressa a Portugal para concerto "único e inovador"

A cantora islandesa Björk vai regressar a Portugal, em setembro, para um concerto na Altice Arena, em Lisboa. Os bilhetes estarão à venda a partir de sexta-feira, dia 3 de fevereiro.

No dia 1 de setembro, Portugal recebe o “espetáculo único e inovador de uma das maiores artistas do mundo”, descreve a Everything is New, promotora do concerto.

Esta digressão, que arranca em Portugal, é a fusão entre os álbuns posteriores da cantora “Fossora” e “Utopia”, tal como descreve Björk, citada pela promotora.