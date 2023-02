Cultura

Estreia esta semana o documentário "Ennio - O Maestro"

É um retrato intimista sobre um dos compositores mais importantes do século XX, com a participação de personalidades como Quentin Tarantino, Bruce Springsteen ou Hans Zimmer. O filho de Ennio Morricone esteve em Lisboa e falou com a SIC sobre a longa metragem dedicada ao pai.