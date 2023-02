Novo filme de Gabriel Abrantes no festival de cinema de Berlim

O realizador português Gabriel Abrantes vai ter um novo filme, "Os filhos de Amélia", em divulgação em fevereiro no Mercado Europeu de Cinema, no âmbito do 73.º Festival de Cinema de Berlim.

De acordo com a publicação Deadline, a longa-metragem de Gabriel Abrantes está em pós-produção, mas será já apresentada pela distribuidora alemã Wild Bunch Internacional a profissionais do cinema naquela iniciativa, em paralelo ao festival de Berlim.

"Os filhos de Amélia" conta com produção da Artificial Humors e é a primeira longa-metragem de ficção assinada apenas por Gabriel Abrantes, depois de ter correalizado "Diamantino" (2018) com o norte-americano Daniel Schmidt.

A coprodutora do filme, Margarida Lucas, explicou à agência Lusa que o filme foi rodado em 2020 em Sintra, contando no elenco com Alba Baptista, Carloto Cotta, Anabela Moreira, Rita Blanco e a atriz norte-americana Brigette Lundy-Paine.

"Ed e Ryley viajam até Portugal ao reencontro da família biológica de Ed, mas o palacete idílico onde são calorosamente recebidos esconde um segredo atroz", refere a sinopse.

O filme, apresentado com o título "Amelia's Children", contou com 600.000 euros de apoio financeiro de 2019 do Instituto do Cinema e Audiovisual.

Gabriel Abrantes (1984) é um artista multidisciplinar, que tem trabalhado em cinema e artes visuais. Expõe regularmente desde 2006 e soma mais de vinte filmes, a maioria curtas-metragens.

Em 2009, venceu o Prémio EDP Novos Artistas e no ano seguinte foi premiado em Locarno com "A history of mutual respect", partilhando a realização com Daniel Schmidt.

Em 2018, "Diamantino" venceu o Grande Prémio da Semana da Crítica do Festival de Cinema de Cannes.

"Freud Und Friends" (2015), "Uma Breve História de Princesa X" (2016), "Os Humores Artificiais" (2016) e "As Extraordinárias Desventuras da Menina de Pedra" (2018) são outros filmes do realizador.

O 73.º Festival de Cinema de Berlim decorrerá de 16 a 26 de fevereiro.

A programação contará, em secções competitivas, com os filmes "Mal Viver" e "Viver Mal", de João Canijo, "Cidade Rabat", de Susana Nobre, e a série portuguesa "Cuba Libre", de Henrique Oliveira, no Mercado de Séries de Berlim.

O projeto cinematográfico "Hera", de Catarina Mourão, foi selecionado para o mercado de coproduções, enquanto os filmes "Last Things", de Deborah Stratman (coprodução entre Portugal, EUA e França) e "AI: African Intelligence", de Manthia Diawara, numa parceria entre Portugal, Senegal e Bélgica, constam da secção Fórum Expandido.