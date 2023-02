A 53ª edição da Feira Nauticampo marca presença na Fil até domingo

Arranca esta quarta-feira a 53ª edição da Nauticampo, feira dedicada a quem gosta de atividades ao ar livre. Vai decorrer até ao próximo domingo, na Fil em Lisboa.

Atividades náuticas, lazer ao ar livre, desporto e aventura é tudo o que traz a edição número 53 da Nauticampo, o maior evento de atividades outdoor realizado em Portugal.

Para quem gosta de acampar, o glamping é uma das apostas para este ano

"É uma palavra inglesa, é campismo com glamour, mas na realidade é muito mais do que isso. Nós acreditamos que é um estilo de vida. O glamping é associado ao bem-estar, a uma maior ligação com a natureza", explica Ronnie Smith.