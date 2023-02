Carnaval já chegou a Veneza com uma ratazana gigante e os tradicionais disfarces

Uma ratazana gigante e um unicórnio são algumas das originalidades deste ano. As comemorações tiveram início com o tradicional desfile de embarcações pelo Grande Canal, da estação de Santa Lucia até a bacia de São Marco. As gôndolas encheram-se de cor e de motivos carnavalescos, proporcionando assim aos turistas e locais um cenário de folia característicos da cidade italiana.

O Carnaval de Veneza é um dos mais famosos do mundo e após as restrições da pandemia de covid-19, este ano regressa em pleno para satisfação dos visitantes que tanto procuram a cidade nesta altura do ano.

Nas imagens registadas pelos repórteres da agência Reuters, há uma foto de uma gôndola com uma ratazana gigante, talvez em sinal de crítica ou alerta ambiental, mas que acaba por ser uma marca de originalidade.

De igual modo, outra novidade de 2023 é um unicórnio de grandes dimensões que serve de palco a atuações carnavalescas no centro da cidade italiana.

Além destas surpresas, o Entrudo acontece não só nos canais, mas pelas ruas, praças e recantos de Veneza, onde foliões trajados a rigor, com as máscaras tradicionais, fazem representações carnavalescas.

O Carnaval de Veneza é um dos mais antigos do mundo, as suas origens remontam ao século XI. A cidade espera este ano milhares de turistas durante esta época festiva, onde a tradição permite excessos populares, antes do rigor e restrições da Quaresma.