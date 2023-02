Maior exposição de Vermeer em Amesterdão bate recordes de bilheteira

A maior exposição retrospetiva de Johanes Vermeer foi inaugurada esta sexta-feira em Amsterdão e já conta com recordes de bilheteira.

"Rapariga com Brinco de Pérola" é uma das obras mais conhecidas de Vermeer que não podia faltar na maior exposição alguma vez realizada em 200 anos do Rijksmuseum, de Amesterdão, dedicada ao pintor neerlandês do século XVII.

Catorze museus e coleções privadas de sete países colaboraram para a maior coleção de obras do pintor barroco, no mesmo espaço, que mostra a cidade natal.

Uma obra com mais de 350 ano que como tantas outras foi alertado pelo artista, como revelam técnicas avançadas de digitalização.