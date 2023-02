O local onde foi descoberto o esqueleto da criança do Lapedo voltou a sofrer danos, desta vez devido à queda de um bloco de pedra. A Direção Geral do Património Cultural tinha sido alertada para esse perigo, mas só foram tomadas medidas depois do incidente.

O abrigo onde foi encontrada a criança do Lapedo está em risco de queda, mas a Direção Geral do Património Cultural e a Câmara de Leiria

juntaram-se para assinar um acordo que dará início a um projeto que tem como objetivo “dar a conhecer” todas as informações recolhidas ao longo dos anos acerca do sítio arqueológico .

Problemas são conhecidos há quatro anos

Há quatro anos que a Direção Geral do Património Cultural conhece os problemas do Vale do Lobo e um relatório do ano passado pedia medidas urgentes, que nunca chegaram, para evitar a derrocada de parte da escarpa.

A Direção Geral garante agora que o sítio arqueológico não está em risco e que o local onde foi descoberto o esqueleto da criança do Lapedo será preservado.