O jornal Expresso oferece a partir desta sexta-feira cinco revistas invulgares com capas da autoria do artista Vhils, o pseudónimo de Alexandre Farto. Mais do que uma coleção a não perder, com o título "O Futuro foi ontem", é uma homenagem aos 100 portugueses mais influentes dos últimos 50 anos e dos próximos 50 anos.

Cada edição inclui a apresentação de 20 personalidades, divididas por dois lotes. Os "maiores" são vistos "à lupa" por outros também muito conhecidos.