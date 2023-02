"O Rinoceronte" já chegou ao Teatro do Bairro, em Lisboa

Um grupo de ex-atores da companhia de teatro Cornucópia, que encerrou em 2016 depois de mais de 40 anos de história, leva a peça "O Rinoceronte" ao Teatro do Bairro, em Lisboa.

De acordo com o texto de Eugéne Ionesco, há uma doença no ar que contagia praticamente todos os habitantes de uma pequena cidade. A "rinocerite" ataca as ideias e o comportamento dos infetados, até partilharem os mesmos pensamentos.

Peça nasceu na Alemanha nazi

A inspiração para a peça "O Rinoceronte" nasceu na Alemanha nazi de Adolf Hitler, a partir da histeria e mentalidade de grupo de milhares de pessoas perante os discursos e comícios do líder nazi.

Décadas depois, chega ao Teatro do Bairro, em Lisboa.

Teatro da Cornucópia encerrou em 2016

A chegada da peça ao teatro da capital começou pela tradução do texto por Luís Lima Barreto, um dos membros originais do teatro da Cornucópia, que encerrou as portas em 2016 depois de quatro décadas de teatro de onde saíram todos os elementos da peça em cena.

"O Rinoceronte" estará em exibição no Teatro do Bairro até 26 de fevereiro.