Cinema do Bangladesh no Batalha

A primeira edição do projeto “Vizinhos” do Batalha Centro de Cinema, no Porto, terminou com um ciclo de cinema. “Vizinhos” é um projeto semestral que tem como objetivo estabelecer hábitos de partilha e ligação entre o Batalha e as pessoas que habitam na sua proximidade.

A primeira edição do projeto “Batalhawood” foi desenvolvida em colaboração com os vizinhos com raízes no Bangladesh, uma das mais antigas e expressivas comunidades imigrantes do Porto. Estima-se que existam 4. 500 pessoas no distrito.

Depois de um trabalho apoiado em visitas, inquéritos e encontros, foram apresentados dois filmes de Dhallywood, indústria de cinema com sede em Dhaka, capital do Bangladesh, e selecionados em conjunto com a população bengali e a Associação Comunidade do Bangladesh.

No dia 17 de fevereiro foi exibido “Aynabaji” (2016), de Amitabh Reza Chowdhury, com a apresentação de Alam Shah Kazol, presidente da Associação Comunidade do Bangladesh do Porto.

No dia seguinte, à mesma hora, e em estreia nacional, foi apresentado “Operation Sundarban” (2022), de Dipankar Dipon