Governo promete alterar mecenato cultural para atrair investimento privado

Foi criada uma Comissão para a Aquisição de Obras de Arte para os Museus e Palácios, com verbas do Orçamento do Estado. A recém-comissão, para 2023, tem uma dotação de dois milhões de euros.

O Governo promete alterar o mecenato cultural para atrair investimento privado, como aconteceu com a entidade liderada por Aga Khan. O objetivo é implementar ainda este ano as alterações para atrair mais privados.

O príncipe visitou o Museu do Tesouro Real e viu, entre outras peças, a salva de prata do século XVI, que a entidade Imamat Ismaili, liderada pelo pai, ajudou a comprar para o Museu do Tesouro Real. Um apoio privado de 250.000 dos 930.000 euros que a peça custou.