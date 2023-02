Depois das experiências de César Mourão na música em projetos como o "Terra Nossa" ou o "Vale Tudo" na SIC e, até no teatro, com os Comédia a la Carte, surge agora um disco de originais.

"Talvez não seja nada" é o nome do álbum de e também do primeiro single.

Os espetáculos de apresentação já estão marcados para abril: a 15 no Campo Pequeno, em Lisboa, e a 28 no Pavilhão Rosa Mota, no Porto.