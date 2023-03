Livros de James Bond vão ser reeditados para remover referências racistas

Os livros de James Bond vão ser reeditados com novas versões em que são removidas referências racistas. Esta é uma decisão que surge depois da obra do escritor infantojuvenil Roald Dahl também sofrer alterações no texto original para não ferir a sensibilidade dos leitores.

Nos 70 anos sobre o lançamento de "Casino Royale" de Ian Fleming, o primeiro livro da saga de James Bond, a empresa que detém o direito das obras do escritor britânico vai reeditar os livros, em abril, e para não ferir os leitores modernos vai remover qualquer referência à raça.

Livros de Roald Dahl também serão reeditados

As obras de Roald Dahl, dedicadas ao público infantojuvenil, também foram considerada ofensiva com alguns termos físicos. Por exemplo, gordo vai passar a ser enorme.

A editora decidiu, no entanto, manter a versão original, depois de um coro de críticas, desde o primeiro-ministro britânico à rainha consorte.

Disney pretende banir histórias

O ilustrador Don Rosa, criador de banda desenhada do Tio Patinhas, manifestou-se nas redes sociais contra a intenção da Disney de banir histórias que criou, por não cumprirem os critérios de diversidade e inclusão da empresa. Os leitores aliaram-se ao artista e a decisão está em pausa.