"O futuro foi ontem": Expresso destaca personalidades marcantes dos últimos 50 anos

Saramago tem as honras da capa, mais uma, exclusiva e original, criada pelo Artista Vhils. Mas nesta edição, além do tributo ao escritor e à "Longa Marcha para o Nobel" não faltam outros protagonistas de valor para a nação, como Jorge Sampaio, "O príncipe quase perfeito" e mulheres com destaque politico, Maria de Lurdes Pintassilgo e Luísa Salgueiro, que dá cartas em Matosinhos.

Em "Humores de Perdição" surge Herman José, que continua melhor que nunca, e a mais nova humorista Joana Marques.

Maria João Pires revela "Um piano afinado pelo respeito", enquanto Hugo Canoilas explica porque quer ser ministro da Cultura.

No mundo das Artes, temos Julião Sarmento, "O caçador de imagens", Siza Vieira, "O Mágico das formas" e Manoel de Oliveira, "O realizador maior que o século", a que se segue outra jovem e promissora cineasta, Catarina Vasconcelos, com "A beleza do olhar".

O Desporto traz figuras consagradas e novos valores, jovens atletas que prometem dar mais visibilidade a Portugal.

Portugueses à moda do Norte que vale a pena conhecer melhor são Belmiro de Azevedo, o "Empresário sem papas na língua" e Pinto da Costa, o dirigente desportivo a quem chamam "O Imperador Azul".

Rui Cardoso e Ricardo Araújo Pereira são apenas alguns dos que assinam os textos desta Revista, grátis com o Expresso, onde se resgatam algumas das personalidades mais marcantes de Portugal num momento em que "O Futuro Foi Ontem".