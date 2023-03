Polémico psicólogo Jordan B. Peterson vai dar duas palestras em Portugal

Jordan B. Peterson vai dar duas palestras em Portugal: no dia 24 de abril, em Lisboa, e no dia 25 de abril, no Porto. Os bilhetes estão disponíveis a partir de dia 8 de março.

O conhecido psicólogo do Canadá está a fazer uma tour mundial chamada “Beyond Order”, o título do seu último livro de autoajuda.

A palestra na capital vai decorrer no dia 24 de abril, no Campo Pequeno, e a segunda palestra no Porto, na Super Bock Arena. Os bilhetes vão estar disponíveis no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e os preços variam entre os 18 e os 90 euros.

O livro mais conhecido de Jordan B. Peterson, "12 Rules for Life", é o que antecede o mais recente, “Beyond Order”. Ambos incluem regras de autoajuda que Peterson publicou para guiar os seus leitores, através de princípios éticos abstratos e métodos de psicologia, mitologia e religião.

Vários livros de Jordan B. Peterson tornaram-se best-sellers, ao mesmo tempo que o psicólogo se tornou uma figura pública nas televisões norte-americanas, pela sua ideologia conservadora.

Jordan B. Peterson descreve-se como um liberal e tradicionalista clássico britânico e, em muitas entrevistas e vídeos no YouTube, já falou contra os direitos das pessoas trans e contra o movimento feminista.

A relação com CR7

Em setembro de 2022, o internacional português, Cristiano Ronaldo, teve um encontro com o psicólogo após um ano atribulado para o jogador, depois da perda do filho e das tensões vividas no Manchester United.