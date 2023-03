Lembra-se da chapada de Will Smith nos Óscares? Um ano depois, Chris Rock fala sobre agressão

Passou quase um ano desde que Will Smith escolheu subir ao palco do Dolby Theatre para esbofetear Chris Rock.

A reação do ator a uma piada feita pelo comediante sobre a mulher de Will Smith ficou para a história da 94.ª cerimónia de entrega dos Óscares. Will Smith, que até viria a vencer o prémio de melhor ator, pôde continuar a assistir à cerimónia, recebeu o Óscar e festejou o feito com a família, depois de ter recusado o pedido da organização para que saísse da sala.

Apesar do ator ter pedido desculpa em palco e no dia seguinte, nas redes sociais, a Academia proibiu Will Smith de assistir à cerimónia presencialmente durante 10 anos, mesmo que esteja nomeado.

A organização da cerimónia apressou-se a pedir desculpa a Chris Rock, que chegou a falar o tema algumas vezes sem elaborar muito, garantindo sempre que quando estivesse preparado diria tudo o que tinha para dizer. Esse momento aconteceu num espetáculo inovador, o primeiro a ser emitido em direto pela Netflix.

Ao longo da atuação, o comediante falou de outros temas como a situação da família real britânica, do aborto, da própria vida amorosa e até da família Kardashian, mas o momento da chapada ouvida em todo o mundo dominou as atenções e foi referida várias vezes.

Para além do que disse no excerto publicado pela Netflix, Chris Rock confessou que sempre admirou Will Smith até aquele momento e revelou ainda que depois de ser agredido em palco não reagiu da mesma maneira, porque tem pais, que sempre lhe disseram que nunca lutasse à frente de brancos. Este é o segundo espetáculo assinado por Chris Rock para a Netflix. Chama-se "Selective Outrage" e já está disponível na plataforma.