Salários e progressão de carreira: as desigualdades de género no cinema em Portugal

Estas são as primeiras conclusões, divulgadas esta terça-feira, na véspera do Dia Internacional da Mulher, de um estudo sobre a condição das mulheres no cinema e no audiovisual em Portugal, numa iniciativa da associação MUTIM - Mulheres Trabalhadoras das Imagens em Movimento com a Universidade Católica Portuguesa.

"Há uma muito maior proporção de homens do que mulheres a beneficiar de salários mais elevados no setor e muito mais mulheres do que homens nos escalões remuneratórios mais baixos", referiu a investigadora Mariana Liz, da associação MUTIM.

No inquérito, 59% das mulheres responderam que têm um rendimento anual até 14.999 euros brutos, contrastante com 40% dos homens.

"Apesar de haver um sentimento geral de alguma progressão na carreira, ficamos com a sensação de que os homens começam mais cedo e progridem mais depressa, o que não acontece entre as mulheres", sublinhou Mariana Liz à agência Lusa.

Outro dado já retirado do estudo é que do total de mulheres que responderam ao inquérito, "41.6% foram vítimas de discriminação de género, 37,6% foram vítimas de assédio no local de trabalho e/ou no desempenho de funções, 7,5% foram vítimas de xenofobia e 1,4% foram vítimas de racismo".

Os resultados obtidos indiciam ainda "níveis elevados de precariedade": há muito mais mulheres do que homens a abdicar ou a desistir de trabalhar, "por causa da conciliação com a maternidade/paternidade"; e, quanto às perspetivas de evolução na carreira, "a maioria encontra-se insatisfeita, com as mulheres a manifestarem de forma mais acentuada do que os homens esse desagrado".