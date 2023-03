"A voz das mulheres" estreia esta semana

Numa colónia Menonita nos Estados Unidos, estas mulheres juntaram-se para discutir um futuro incerto, num presente onde vivem um papel secundário, assombrado de noite por uma ameaça constante.

Baseado num romance de Miriam Toews, "A Voz das Mulheres" retrata a história de um grupo de mulheres isoladas do mundo contemporâneo, enquanto lutam para conciliar a fé com uma série de agressões sexuais cometidas pelos homens da colónia. Um ciclo repetitivo que estas filhas, mães e avós querem interromper com uma escolha: fugir, ou ficar para lutar, ou para nada mudar.

Um debate que domina a ação do filme que é baseado em factos reais, mas Sarah Polley não quis que este fosse um retrato factual sobre o que aconteceu numa colónia Menonita na Bolívia em 2009.

Estreia esta semana, nas salas de cinema nacionais.