Dia Internacional da Mulher: editora convidou escritores a assinarem com o apelido da mãe

Para assinalar o Dia Internacional da Mulher, neste 8 de março, uma editora fez uma edição especial em que os autores usam o apelido da mãe. Uma delas é Helena Magalhães, ou nesta iniciativa, Helena Vilas Boas.

Helena Magalhães criou o grupo de leitura Book Gang com obras escritas por mulheres e fundou a editora Aurora, para publicar só nomes no feminino. A também escritora considera-se uma ativista literária.

Na parede do local onde trabalha tem as capas dos livros que escreveu, que representam memórias que lembram que quer ser uma voz ativa. E se tem as mulheres como protagonistas, os temas que escolhe, como o luto, o bullying ou a violência são transversais.

Apelido do pai foi trocado pelo da mãe

A escritora faz parte da iniciativa de uma editora que, para assinalar o Dia Internacional da Mulher, escolheu autores de clássicos e escritores contemporâneos e trocou o apelido do pai pelo da mãe.

Nesta edição especial, sobressaem os apelidos de mulheres, um ato simbólico num mundo literário ainda dominado pelos nomes masculinos.