Os últimos preparativos da 95.ª entrega dos Óscares

Antes de subir ao palco este domingo para ser o apresentador da 95.ª cerimónia de entrega dos Óscares, Jimmy Kimmel foi o anfitrião do estender da passadeira que mudou de cor pela primeira vez em mais de 60 anos.

A chapada de Will Smith a Chris Rock há um ano continua a dar que falar e não foi esquecida pela organização da cerimónia, que revelou recentemente que outra das mudanças, provocada pela agressão do ator ao comediante no palco, foi a criação de uma equipa de crise, que foi reunida para prevenir este tipo de situações durante um dos eventos mais esperados do ano.

Mas nem tudo é uma novidade absoluta na 95.ª entrega dos Óscares. Há 29 anos que a ementa dos aperitivos e refeições dos convidados e nomeados é preparada pelo chef austríaco Wolfgang Puck. Um menu preparado durante seis semanas que vai alimentar os 1.500 convidados e as 900 pessoas que vão ajudar a cozinhar e a servir todos os pratos antes e depois da entrega dos Óscares que, tal como no ano passado, não vai contar com um discurso de Volodomyr Zelensky.

Ainda assim, a organização espera que este ano possa recuperar as audiências televisivas, que têm descido sistematicamente nos últimos anos, de uma cerimónia que, desta vez, será seguida com outra atenção pelo público português.

Na categoria de melhor curta metragem de animação, o filme "Ice Merchants" já fez história. É o primeiro filme com participação maioritariamente portuguesa a chegar à lista dos nomeados. Uma vitória clara do cinema nacional que espera agora pelos resultados da cerimónia marcada para este domingo no Dolby Theatre em Los Angeles.