Tems faz história nos Óscares, mas é do vestido que se fala

A controvérsia começou quando Tems se sentou na plateia do Dolby Theatre, onde decorreu a 95ª Cerimónia dos Óscares.

O vestido da cantora, nomeada para a Melhor Canção Original com a música "Lift Me Up" do filme “Pantera Negra: Wakanda Forever”, tinha uma faixa que envolvia a cabeça e impedia quem estivesse sentado atrás de ver o palco.

Nas redes sociais começaram a circular imagens da plateia, onde se destacava o vestido branco de Tems e se via as pessoas à volta a esticar o pescoço para tentar espreitar o que se passava.