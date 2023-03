Filme de Animação

"Pinóquio", de Guillermo del Toro, venceu o Óscar de Melhor Longa-Metragem de Animação, o primeiro entregue na 95.ª edição dos prémios da Academia das Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos.

Este é o terceiro Óscar de Guillermo del Toro depois de, em 2018, ter recebido os prémios de Melhor Realização e de Melhor Filme, da Academia de Hollywood, por "A Forma da Água".

Atores Secundários

Os atores Jamie Lee Curtis e Ke Huy Quan, nomeados pelos desempenhos em "Tudo ao Mesmo Tempo em Todo o Lado", conquistaram os óscares de melhores atores secundários.

Ke Huy Quan ficou conhecido por "Os Goonies" e pelo desempenho de Short Round, o miúdo que acompanhava Harrison Ford em "Indiana Jones e o Templo Perdido".

Documentário

"Navalny", o filme de Daniel Roher dedicado ao opositor russo Alexei Navalny, venceu o Óscar de Melhor Documentário.

Daniel Roher, acompanhado pela equipa e pela mulher de Alexei Navalny, Julia Navalnaya, quando recebeu o Óscar, recordou a condição do prisioneiro que se opõe a Putin e que condena a invasão da Ucrânia, afirmando que "nunca devemos temer fazer frente aos ditadores".

Julia Navalnaya disse que o marido "está preso por defender a democracia e por sonhar a liberdade" e o dia em que a Rússia será livre.

Roher dedicou o prémio a Navalny e "a todos os presos políticos" do mundo.

Curta-Metragem, Fotografia, Caracterização e Guarda-Roupa

O Óscar de Melhor Curta-Metragem foi para "An Irish Goodbye", de Tom Berkeley e Ross White.

O filme alemão "A Oeste Nada de Novo" venceu o Óscar de Melhor Fotografia, o Óscar de Melhor Caracterização foi para "A Baleia" e o de Melhor Guarda-Roupa para "Black Panther: Wakanda Para Sempre".



Filme Internacional e Curta-Metragem Documental

O filme alemão "A Oeste Nada de Novo" conquistou o Óscar de Melhor Filme Internacional e a estatueta para Melhor Curta-Metragem Documental foi para "The Elephant Whisperers", de Kartiki Gonsalves.

Curta de Animação

O filme "The Boy, the Mole, the Fox, and the Horse", de Peter Baynton e Charlie Mackesy, conquistou o Óscar de Melhor Curta-Metragem de Animação.

"Ice Merchants", de João Gonzalez, o primeiro filme português nomeado para os Óscares de Hollywood, encontrava-se nesta categoria com "The Flying Sailor", de Amanda Forbis e Wendy Tilby, "My Year of Dicks", de Sara Gunnarsdóttir, e "An Ostrich Told Me the World Is Fake, and I Think I Believe It", de Lachlan Pendragon.

Argumento Original e Argumento Adaptado

O argumento original de "Tudo ao Mesmo Tempo em Todo o Lado" e o adaptado de "A Voz das Mulheres" venceram os Óscares das respetivas categorias.



Banda Original, Som e Canção

Banda Sonora Original: Volker Bertelmann, “A Oeste Nada de Novo”, Melhor Canção: "Naatu Naatu" (de “RRR”) e Melhor Som para "Top Gun: Maverick".

Efeitos Visuais: "Avatar"

Montagem: "Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo"

Design de Produção: “A Oeste Nada de Novo”

Guarda-Roupa: “Black Panther: Wakanda Para Sempre”

Realização

A dupla Daniel Kwan e Daniel Scheinert (The Daniels) conquistou o Óscar de Melhor Realização, por "Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo".

Ator e Atriz

Brendan Fraser e Michelle Yeoh conquistaram os Óscares de melhores atores.

Brendan Fraser recebeu o Óscar de Melhor Ator pelo desempenho em "A Baleia", de Darren Aronofsky. Michelle Yeoh foi distinguida pelo papel em "Tudo ao Mesmo Tempo em Todo o Lado".

Filme

"Tudo ao Mesmo Tempo em Todo o Lado", uma produção independente de Daniel Kwan e Daniel Scheinert, venceu o Óscar de Melhor Filme.

O filme da dupla The Daniels elevou assim para sete o número de estatuetas conquistadas, liderando sobre os outros premiados.

Além do Óscar de Melhor Filme, "Tudo ao Mesmo Tempo em Todo o Lado" conquistou os Óscares de Melhor Realização, Melhor Atriz, Melhor Ator Secundário e Melhor Atriz Secundária, Melhor Argumento Original e Melhor Montagem.

O filme liderava a corrida com 11 nomeações.

Os Óscares celebraram esta noite a 95.ª edição, no Dolby Theatre, em Los Angeles, numa cerimónia que teve a curta-metragem "Ice Merchants", do português João Gonzalez, nomeada para Melhor Curta-Metragem de Animação.

"Ice Merchants" foi o primeiro filme português nomeado para os Óscares.

A cerimónia foi conduzida pelo apresentador Jimmy Kimmel. Na entrega dos Óscares participaram, entre outros, Nicole Kidman, Glenn Close, Ariana DeBose, Andrew Garfield e Jessica Chastain, e haverá ainda atuações de Rihanna, Lady Gaga e Lenny Kravitz.