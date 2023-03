Festival MIMO acusa Rui Moreira de "insuportável deslealdade"

A organização do festival MIMO anunciou em comunicado esta terça-feira que se encontra “estupefacta” com as declarações do Presidente da Câmara Rui Moreira, que negou a realização do evento no Porto.

“A organização do festival MIMO está estupefacta com estas declarações extemporâneas que a comunicação social atribui ao presidente da Câmara Municipal do Porto”, lê-se no comunicado.

O presidente da Câmara do Porto anunciou na segunda-feira que o Porto não irá receber o festival MIMO, como aconteceu em 2022, devido a "incumprimento" das normas que estavam estabelecidas por parte dos organizadores.

O festival considera estas acusações “gravíssimas” e “sem qualquer fundamento”, dizendo que prejudicam a imagem do festival e, consequentemente, causam “prejuízos educacionais reputacionais e económicos”.

Tendo isso em conta, a organização não afasta recorrer às autoridades competentes pelo que considera ser difamações por parte de Rui Moreira.

“Não se afasta para já o recurso às diligências judiciais que se entendam necessárias e adequadas ao ressarcimento dos danos provocados”, referem.

Por outro lado, a organização também esclarece que não lhes foi comunicado nenhuma rejeição da realização do evento na cidade do Porto.

“Não corresponde à verdade que tenha existido qualquer recusa por parte da Câmara Municipal do Porto na realização do FESTIVAL MIMO na cidade, dada a inexistência de qualquer proposta por parte da Organização ou negociação entre as partes tendente a tal realização.”, esclarecem.

Rui Moreira falou acusou a organização do festival de “incumprir com aquilo que eram as normas que estavam previamente estabelecidas”, porém, segundo o MIMO, estes incidentes não foram comunicados.

“Nunca, até este momento, a Câmara Municipal do Porto, ou alguém em nome desta, deu – formal ou informalmente - conta à organização de QUALQUER INCIDENTE RELEVANTE, muito menos comunicou a existência de qualquer incumprimento, desde logo, porque o contrato outorgado foi cumprido em sua totalidade e pontualmente”, explicam.

Por isso, perante as afirmações do presidente da Câmara do Porto, a organização do MIMO considera que Rui Moreira demonstrou “uma atitude de insuportável deslealdade e uma traição ao espírito de boa-fé” entre as duas partes.

A organização espera, então, que as declarações tenham sido um “mal-entendido” e esperam ser contactos, em breve, pela Câmara Municipal do Porto.

No comunicado, o MIMO relembra que o festival agregou 150 mil pessoas em três dias de evento, sendo gratuito e “sem nenhum registo de ocorrência policial e qualquer outro minimamente suscetível de colocar o festival em risco.”

MIMO e o Porto

O Festival MIMO estreou-se de 23 a 25 de setembro de 2022 no centro do Porto, com mais de 50 atividades e a atuação de artistas oriundos de várias partes do mundo em 11 palcos.

O Largo Amor de Perdição, o Jardim da Cordoaria, a Reitoria da Universidade do Porto, o Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto, o Jardim das Virtudes e o Palácio de Cristal foram alguns dos locais por onde passou o festival, assim como as igrejas do Carmo, dos Carmelitas Descalços, de São José das Taipas, de Nossa Senhora da Vitória e de São Bento da Vitória, que serviram de palco a alguns artistas.

Em julho do ano passado, aquando da apresentação do festival, a diretora do evento, Lu Araújo, salientou que a realização do MIMO - que nasceu há 18 anos no Brasil -, na cidade do Porto era "um dos seus sonhos".