Peças originais de Daciano da Costa em exposição em Lisboa

Uma exposição junta em Lisboa alguma peças originais de Daciano da Costa. Considerado o pai do Design em Portugal, tem obras em vários locais do país, como a Casa da Música ou o Centro Cultural de Belém.

Uma ideia que se materializou há 10 anos. Desde aí, que o Atelier Daciano da Costa procura não só preservar a história de cinco décadas de criação de uma das maiores referências do Design nacional mas também expandir para o futuro os valores e a criatividade de um homem considerado o pai do Design em Portugal.

Um legado sustentado pela criação de conceitos de mobiliário e não só para dezenas de espaços como a Fundação Calouste Gulbenkian, a Universidade de Lisboa, o Centro Cultural de Belém ou a Casa da Música, no Porto, que está agora em destaque no espaço da criadora de mobiliário e decoração portuguesa Kinda, na Rua Maria Ulrich em Lisboa

A amizade entre a filha de Daciano da Costa e a Diretora Criativa da Kinda facilitou a criação da exposição que expõe algumas das obras originais do designer, como as cadeiras Alvor e Quadratura, que são as únicas obras nacionais presentes na coleção permanente do prestigiado museu Vitra Design.

Só uma das criações de Daciano da Costa presentes na exposição é que está no catálogo da Kinda, mas a ligação com o atelier Daciano da Costa pode ajudar a produzir novas peças no futuro.