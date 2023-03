Quadros Vivos: tradicional teatro mudo volta a Teixoso mais de 50 anos depois

Na vila do Teixoso, concelho da Covilhã, a população está a preparar a recriação dos Quadros Vivos – uma tradição que não se realiza há mais de 50 anos. Trata-se de um espetáculo de teatro mudo que é apresentado num palco giratório.

Os atores movimentam-se em palco, praticamente às escuras, e surpreendem a plateia com autênticas estátuas vivas. A representação da “Morte do Justo e da Morte do Pecador” cruza o sagrado e o profano numa alusão ao teatro vicentino.

O palco gira a ritmo lento. A história é contada através de gestos e expressões com o talento de quem se entrega de corpo e alma à personagem.

A recriação dos Quadros Vivos conta com o apoio da junta de freguesia do Teixoso, vila que comemora 95 anos. O espetáculo têm estreia marcada para dia 25 de março, às 21:00.