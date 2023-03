"Shazam! Fúria dos Deuses" já está nos cinemas e promete ser "um filme muito forte"

Os dilemas de um super-herói que agora divide o combate ao mal com a família adotiva e que, desta vez, têm que enfrentar as filhas do Deus Atlas, que vêm para a Terra em busca da magia que lhes foi roubada. Esta é a história do "Shazam! Fúria dos Deuses", que já pode ver nas salas de cinema.

“Neste filme, fomos mais além com o tipo de ação e conseguimos criar sequências incríveis. Mas também está tudo bem equilibrado com a dinâmica da emotividade das nossas personagens”, descreveu Jack Dylan, em entrevista à SIC.

“É um filme muito forte, que se aproveita tudo aquilo que se fez no primeiro filme. Claro quer tivemos como base a histórias original, mas foi muito bom podermos expandir o universo e ter personagens adicionais. É como um grande mundo que foi criado”, garante o ator Asher Angel, que volta a interpretar o adolescente Billy.

"Shazam! Fúria dos Deuses" estreia numa altura em que está a ser repensado o futuro dos atores que interpretam os super-heróis do universo cinematográfico da DC.