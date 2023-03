Cultura

Dia Mundial do Teatro: "Não estava à espera que a experiência fosse assim"

Há jovens que têm o primeiro contacto com uma peça de teatro através do Auto da Barca do Inferno. Para celebrar o Dia Mundial do Teatro, a SIC foi ouvir testemunhos. O teatro Tivoli lançou um desafio aos portugueses para marcar a data.