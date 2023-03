Assim sendo, e segundo contas do ministério de Pedro Adão e Silva, este ano e até 2025, o montante a disponibilizar “passa a ser de 99 mil euros/ano, num total de cerca de 300 mil euros. Nos termos do anterior Protocolo, o valor anual era de 50 mil euros”.

A data simbólica - Dia Mundial do Teatro - foi a “escolhida para a assinatura de um novo Protocolo entre o Ministério da Cultura e a Apoiarte – Associação de Apoio aos Artistas”. Esse acordo prevê, destaca a tutela, “a duplicação do apoio financeiro a consignar através do Fundo de Fomento Cultural”.

Um “reforço significativo” que, sustenta o Governo, se traduz “no reconhecimento da importante missão social e cultural desenvolvida pela Apoiarte/Casa do Artista, instituição ímpar no nosso país”.

"Se a função de um governante é efémera, limitada no tempo, a natureza do trabalho artístico é intemporal e essencial à construção do futuro”, disse o ministro esta manhã na Casa do Artista, acrescentando que “é obrigação de um ministro da Cultura apoiar as instituições que cuidam dos artistas e que protegem a nossa memória coletiva”.

O presidente da Apoiarte, o ator José Raposo, destacou que o papel da Casa do Artista é uma “espécie de berço do teatro” e de outras artes, saudando em seu nome e de todos os residentes, o valor desta iniciativa do Ministério da Cultura.