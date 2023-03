Depeche Mode lançam novo disco chamado "Memento Mori"

O primeiro single do 15º álbum dos Depeche Mode nasceu poucos meses antes da pandemia deixar o mundo em quarentena, no início de 2020, quando o músico Richard Butler dos The Psychedelic Furs falou com Martin Gore dos Depeche Mode para comporem algumas músicas juntos.

A colaboração resultou em vários temas, mas este "Ghost Again" captou a atenção de Dave Gahan. O vocalista dos Depeche Mode gostou tanto da música e da letra que a composição foi a primeira prova musical revelada do novo disco, que a banda britânica batizou com o nome "Memento Mori".

O novo disco serve de ponto de partida para uma nova digressão que já passou por vários palcos e plateias esgotadas.

O álbum e a digressão são os primeiros da banda britânica sem o teclista Andy Fletcher que morreu há cerca de um ano.

Ainda não há datas confirmadas para os Depeche Mode apresentarem o novo álbum em Portugal, mas o vocalista Dave Gahan chegou a admitir numa entrevista à BLITZ no ano passado, que a banda possa regressar ao país no início de 2024.