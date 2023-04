Cláudia Chéu e Mélio Tinga são os vencedores de intercâmbio literário

A escritora portuguesa Cláudia Chéu e o escritor moçambicano Mélio Tinga são os vencedores do programa de intercâmbio literário 2023, beneficiando respetivamente de uma residência de um mês em Moçambique e em Portugal, anunciou esta sexta-feira a Câmara Municipal de Lisboa.

Este programa foi criado ao abrigo de um protocolo de cooperação celebrado entre a Câmara Municipal de Lisboa e o Camões -- Instituto da Cooperação e da Língua, através do Centro Cultural Português em Maputo, destinando-se a escritores de nacionalidade portuguesa e moçambicana com obra publicada.

Em comunicado, a Câmara Municipal de Lisboa anuncia que os vencedores deste ano são a escritora portuguesa Cláudia Lucas Chéu, de 45 anos, e o escritor moçambicano Mélio Tinga, de 29 anos.

"O júri constituído por Mirna Queiroz (Revista Pessoa, na qualidade de convidada), João Pignatelli (Diretor do Camões -- Centro Cultural Português em Maputo) e Laurentina Pereira (Diretora Municipal de Cultura da Câmara Municipal de Lisboa) decidiu por unanimidade selecionar as propostas de trabalho de Cláudia Lucas Chéu e Mélio Tinga, considerando que no universo das candidaturas admitidas são as que melhor se enquadram na lógica do presente programa de intercâmbio literário", explica a nota.