"Terras do Borrego" é um elogio à gastronomia tradicional do Alentejo

Decorre até dia 16 de abril a segunda edição da quinzena gastronómica “Terras de Borrego”. Nesta iniciativa participam 120 restaurantes do distrito de Portalegre. Há pratos inovadores, mas os mais procurados as receitas tradicionais.

Em terras alentejanas, quando se fala em borrego, o ensopado acompanhado com pão frito continua a ser o prato estrela.

Na taberna o Ministro, em Campo Maior, os pratos propostos para a quinzena gastronómica “Terras do Borrego” ganham outro relevo, mas a sua importância nesta região é transversal a todo o ano. Apesar disso, é na Páscoa que estes pratos são mais procurados.

O Borrego local, criado no campo, é o maior segredo destes pratos. Seja em ensopado, assado ou costeletas, o borrego tem sempre procura na Adega Regional em Elvas. Um produto local, confecionado da forma mais tradicional, para satisfazer os desejos dos vários tipos de clientes.

A quinzena gastronómica “Terras do Borrego” tem epicentro no concelho de Sousel, mas abarca todo o distrito de Portalegre. São 120 os restaurantes que servem as propostas mais convencionais, mas também algumas inovações.