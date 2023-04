Artesanato do Líbano chega a todo o mundo através do Instagram

Há um projeto nas redes sociais que pretende divulgar o artesanato do Líbano. A iniciativa quer resgatar a cultura de um país assolado pela crise e por consecutivas guerras civis.

O objetivo é valorizar o engenho de quem trabalha com as mãos. Duas mulheres decidiram aventurar-se, quase diariamente, sozinhas, pelas ruas do Líbano à procura de artesanato.

Em pouco mais de dois anos, bateram à porta de meia centena de oficinas para documentar o trabalho dos artesãos e partilhar com o mundo através das redes sociais o património cultural do país.

Com mais de 500 publicações, a página de Instagram tem quase 16.000 seguidores. O projeto é uma mistura de duas ideias: enquanto uma das fundadoras queria escrever um livro sobre os artesãos, no Líbano, a outra pretendia criar uma base de dados onde arquitetos e designers pudessem encontrar os profissionais.

A finalidade é a mesma: promover o artesanato libanês e uma profissão que tem vindo a perder força no país. Além disso, pretendem também passar às novas gerações as técnicas de uma profissão.

No Líbano, a cultura está no fundo das prioridades, devido à crise social e financeira que foi agravada pela explosão no porto de Beirute, há três anos.