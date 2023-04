Quer reviver a vida académica de Coimbra? Já há exposição

A tradição académica de Coimbra dá o mote à exposição intitulada “Efe-Érre-Á” que mistura cenas da vida estudantil e da cidade.

A montra mistura cenas da vida estudantil e da cidade para quem quer reviver ou conhecer as memórias de quem ali estudou.

A primeira sala mostra uma réplica que qualquer habitante ou ex-estudante reconhece. Esta torre miniatura da universidade tem dentro o que por aqui se chama a cabra.

Além do sino não faltam outros objetos que puxam à memória. Não falta mesmo um azulejo da raposa que alguns compreenderão logo, mas para outros será necessário procurar o significado.

Palavras de quem idealizou o local e se senta na recriação de uma das muitas repúblicas. O espaço divide-se entre a cidade e a universidade, a academia e as suas conquistas, sem esquecer as vivências como a queima das fitas, que mexem com a vida estudantil, mas também com quem habita em Coimbra.

Se nos próximos anos tudo isto vai evoluir para um novo museu, mais tarde se verá.

O espaço que incluiu ainda a música com destaque para o fado que está integrado no circuito museológico da universidade e já pode ser visitado por quem quiser.