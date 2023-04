"Vamos aos Cricos": o convite de Ílhavo para um festival gastronómico

Decorre, até ao final do mês de abril, o Festival “Vamos aos Cricos”, em Ílhavo, em Aveiro. A iniciativa pretende promover os produtos da Ria de Aveiro, com menus especiais em vários restaurantes e marisqueiras do concelho.

Nesta região, cricos é o nome que se dá ao berbigão. E, como seria de esperar, este bivalve é o rei do festival.

Mais de uma dezena de restaurantes do concelho aderiram a esta iniciativa e apresentam ementas próprias. O objetivo do festival gastronómico é promover os diversos produtos oferecidos pela riqueza da Ria de Aveiro.

O "Vamos aos Cricos" é uma iniciativa da Câmara Municipal de Ílhavo, em parceria com a Associação de Pesca Artesanal da Região de Aveiro. Arrancou no dia 6 de abril e termina no final do mês.