Museus com atividades para crianças nas férias escolares da Páscoa

A partir das exposições permanentes e temporárias do CCB, como por exemplo "Dos Pés à Cabeça, as crianças podem criar novas brincadeiras e explorar os sentidos na pausa das atividades escolares.

No Museu das Comunicações, através do "Labirinto da Páscoa", os mais novos viajam pelos 500 anos de história dos Correios e pelos mais de 200 das telecomunicações em Portugal.

Nos ateliers do Museu da Marioneta são celebrados os 100 anos do cinema de animação no país.

As atividades dedicadas às crianças prolongam-se até ao final das férias escolares da Páscoa.