A autópsia ao cantor norte-americano Aaron Carter revelou que o artista morreu afogado na banheira, depois de ter tomado drogas. O irmão mais novo de Nick Carter (um dos elementos da banda Backstreet Boys) foi encontrado morto, em sua casa, no passado dia 5 de novembro. Tinha 34 anos.

Segundo o relatório da autópsia, a causa de morte de Aaron Carter foi afogamento. No entanto, foram identificados vestígios do sedativo Alprazolam – conhecido pelo nome comercial Xanax – e do gás comprimido difluoroethane no organismo do cantor. O relatório explica que este gás é “comummente usado como propulsor de sprays de limpeza de ar” e que pode “induzir euforia quando inalado”.

Aaron Carter foi encontrado morto na sua banheira jacuzzi, no dia 5 de novembro, por uma mulher descrita nos relatórios da polícia como governanta da casa. Foi declarado morto pelos paramédicos no local. As autoridades encontraram frascos de medicamentos e um aparelho elétrico que terá sido usado para inalar o gás.

No dia anterior à morte, Aaron Carter tinha recebido uma visita da polícia em casa. Segundo o relatório policial, citado pela Associated Press, as autoridades dirigiram-se a casa do cantor, em Lancaster, Califórnia, depois de este ter sido visto com um inalante num vídeo em direto no Instagram. O cantor pediu aos polícias para saírem.

A luta contra as drogas

A carreira de Aaron Carter na música começou muito cedo: aos nove anos o cantor já tinha lançado o primeiro álbum e vendia milhões de cópias. Durante a década de 1990, Aaron Carter abria os concertos da famosa banda Back Street Boys. O segundo disco “Aaron’s Parti (Come Get It)”, lançado em 2000, tornou-se tripla platina.

Com o passar dos anos, o cantor foi mudando o estilo musical, acabando por deixar o estilo pop e dedicar-se ao rap. Chegou a participar em musicais da Broadway e foi ainda convidado para participar no programa televisivo “Dança com as Estrelas”.

No entanto, a luta contra as drogas foi uma constante na carreira de Aaron Carter. O artista esteve internado em clínicas de reabilitação por várias vezes e foi alvo de várias multas por posse de drogas e condução irresponsável. Em 2013, Carter pediu insolvência devido a milhões de euros em dívidas – grande parte ao Fisco.

No ano passado, Aaron Carter voltou a tentar fazer reabilitação, no seguimento de uma luta pela custódia do filho, Prince, que tinha nascido em 2021.