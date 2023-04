A fadista portuguesa Mariza é cabeça de cartaz do BBC Proms, no Reino Unido. É a primeira vez que o fado vai estar representado num dos mais importantes festivais de música clássica na Europa.



Mariza atua dia 21 de julho, no Royal Albert Hall, em Londres.

O festival decorre entre 14 de julho a 9 de setembro, um pouco por todo o país. Conta com concertos dos maiores nomes da música clássica.

De acordo com o site da BBC, “todos os eventos no Royal Albert Hall serão transmitidos em direto pela BBC Radio 3.

Mariza em digressão mundial

A fadista Mariza está em Nova Iorque para quatro noites de espetáculos no The Town Hall, com a participação de Ney Matogrosso, Matias Damásio e da Orquestra Cesária Évora.

O primeiro concerto aconteceu a 14 de abril de 2023, espetáculo em que a fadista dividiu o palco com o cantor brasileiro Ney Matogrosso.

A 15 de abril, Mariza atuou com o angolano Matias Damásio e, em 21 de abril, a fadista portuguesa dará o terceiro espetáculo acompanhada pela Orquestra Cesária Évora.

A série de atuações é encerrada no dia 22, com um concerto a solo de Mariza.

A fadista segue depois para o Canadá, Itália, Suíça, passando ainda por cidades portuguesas.