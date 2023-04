"Chico Buarque é quase uma unanimidade nacional"

O Prémio Camões foi entregue a Chico Buarque pelos Presidentes de Portugal e do Brasil, no Palácio Nacional de Queluz. O músico e escritor brasileiro foi distinguido em 2019, mas, na altura, Jair Bolsonaro recusou-se a assinar o diploma da entrega do prémio.

Depois de uma espera de quatro anos, o jornalista e escritor brasileiro João Gabriel Lima considera que a “espera valeu a pena” e a "sua obra faz dele um artista tão importante no Brasil que merece um prémio destes”. O jornalista lembra que Chico Buarque é um símbolo da democracia no Brasil

“Quando o Presidente Lula diz que Chico Buarque e a entrega deste prémio mistura a questão da cultura e da política, o Presidente está certo porque no Brasil as coisas são muito misturadas e no Brasil a música está em tudo”, referiu.

Chico Buarque é responsável pela música “Vai passar” que é considerada no país um hino da redemocratização. Sendo um crítico do antigo governo no Brasil e considerado por muitos políticos uma das grandes figuras do país devido ao conjunto a sua obra que é muito importante “para resumir o que é o Brasil de todo esse tempo”.

No discurso da entrega do Prémio Camões, o compositor falou sobre a Presidência de Jair Bolsonaro considerando que foram "quatro anos de Governo funesto que duraram uma eternidade, porque foi um tempo em que o tempo parecia andar para trás". O jornalista João Gabriel Lima explicou que no governo de Bolsonaro, em relação aos artistas e à arte no Brasil, “foi uma grande exceção”.

"Considerando que a maior parte dos artistas seriam de esquerda, Jair Bolsonaro decidiu não entregar o prémio e decidiu que os artistas eram uma oposição, inclusive houve um grande esvaziamento de verbas do Ministério da Cultura na época devido à visão que ele tinha dos artistas, mas a visão de Bolsonaro é uma visão de um político de extrema direita. A direita e a esquerda brasileira continuam a amar os seus artistas da mesma maneira que sempre amaram, portanto tenho a certeza que agora muitas pessoas do espectro político estão a comemorar este prémio", vincou.

Em relação à “justiça” na entrega do Prémio Camões a Chico Buarque, o jornalista explica que o compositor não escreveu “apenas o hino das ‘diretas, já!’ que é a música “Vai passar” que seria o equivalente à 'Grândola, Vila Morena'”. A obra de Chico Buarque vai muito além disso, “vai ao sentimento do Brasil”.