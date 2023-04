Depois do "EGOT", Viola Davis é homenageada nos Chaplin Awards

A atriz Viola Davis foi homenageada com o prémio Chaplin, em Nova Iorque. Meryl Streep e Jessica Chastain acompanharam a cerimónia de homenagem à norte-americana.

A estrela do filme "The Woman King" é reconhecida pela inteligência emocional e pelo sentido de humor.

No início de 2023, a norte-americana ganhou o Grammy de Melhor Audiobook, pela autobiografia "Finding Me". A conquista valeu-lhe o cobiçado "EGOT", que significa que venceu um Emmy, Grammy, Oscar e um Tony Awards.

O trabalho de Viola Davis está agora nas salas de cinema. A atriz é uma das protagonistas do filme "Air", sobre a parceria da Nike com o basquetebolista Michael Jordan.

Reconhecida pelo trabalho na série "How to Get Away with Murder" e no filme "Esquadrão Suicida" somou mais uma conquista ao receber o prémio Chaplin, um evento de anagriação de fundos de apoio ao cinema.