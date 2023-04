Fim da partilha gratuita sai caro à Netflix. Em Espanha, perdeu 1 milhão de subscritores

A Netflix perdeu mais de um milhão de subscritores em Espanha no primeiro trimestre deste ano, de acordo com dados do grupo de pesquisa de mercado Kantar avançado pelo jornal Time . Este é um sinal de que o fim da partilha de contas de forma gratuita, anunciado este ano, está a enfrentar resistência por parte dos utilizadores.

No início de fevereiro, a Espanha foi um dos mercados da Netflix que sofreu com a medida que põe fim à partilha de detalhes de conta e que acaba por taxar mensalmente os utilizadores que não acatarem esta norma.

Esta mudança não foi bem aceite pelo público espanhol e isso é agora visível no estudo da Kantar. Mais de um milhão de subscritores desistiram da plataforma de streaming, sabendo que dois terços destes estavam a utilizar a senha de outra pessoa.