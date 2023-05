Cerca de 1.700 pessoas desfilaram no cortejo da Festa da Flor na Madeira

Este domingo foi dia de cortejo, da Festa da Flor, na marginal do Funchal e os hotéis da Madeira encheram neste primeiro fim-de-semana da tradicional festa que se celebra na ilha.

É o momento mais esperado da festa, este em que os grupos que formam o cortejo e se vestem para celebrar as flores e encher a marginal com um ar de primavera e prenúncio de calor.

Feitas as contas, foram 1.700 as pessoas que desfilaram com ritmos e coreografias diferentes, mas o que vale é o conjunto e isso espantou quem foi ver.

Governo faz balanço positivo

Os turistas levam boas memórias e deixam receitas na economia regional. E do lado do Governo - que investiu 940 mil euros na programação da Festa da Flor - o balanço é muito positivo.

A taxa de ocupação nos hotéis conta muito, mas o cortejo também é produto para consumo regional

O cortejo encerrou o primeiro fim-de-semana e o momento mais importante do cartaz, mas a festa vai durar até ao fim de maio. E até lá haverá muitas maneiras de celebrar as flores.