Movimento sindical no Marcelismo em exposição em Lisboa

A exposição "Unidos Venceremos! Protesto, Greves e Sindicatos no Marcelismo" já está no Hub Criativo do Beato em Lisboa e nas Oficinas da CP no Barreiro.

O ano da edição da "Canção de embalar" do disco "Cantares do Andarilho" de Zeca Afonso serve de ponto de partida para a recolha do material que sustenta uma exposição que procura destacar os sinais de mudança na sociedade portuguesa entre 1968 e 1974.

Uma mostra que demonstra o papel dos sindicatos e dos mais de 300 protestos e greves organizados depois da morte de Salazar que contribuiu para o ambiente político e socio-cultural que antecedeu a revolução do 25 de abril.

Uma iniciativa da Comissão Comemorativa dos 50 anos do 25 de Abril e da associação cultural Ephemera para conhecer no Hub Criativo do Beato em Lisboa e nas Oficinas da CP no Barreiro até 30 de junho.