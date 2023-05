Festival de Cannes está de regresso com presenças portuguesas

A cidade na Riviera francesa, à beira do Mediterrâneo, com longo areal e iates, destino turístico luxuoso, ganha ainda mais brilho durante o Festival de cinema que tem como rosto da edição 76, Catherine Deneuve, captada em 1968 para o filme "A Chamada" de Alain Cavalier.

Cannes, um oásis numa França em convulsão social que a autarquia não quer ver manchada com manifestações e proibiu-as durante o festival.

No filme de abertura, Johnny Depp como o Rei Luís XV, num filme falado em francês. O regresso do ator como protagonista, depois do mediático julgamento que o opôs à ex-mulher.

Martin Scorsese, que há 47 anos ganhou a Palma de Ouro com Taxi Driver, volta a contar com Robert de Niro "Killers of the flower Moon".

Leonardo DiCaprio também entra no filme sobre o assassinato de vários indígenas na década de 1920 em Oklahoma.

O 5ª filme de Indiana Jones tem estreia mundial em Cannes, onde também o protagonista Harrison Ford será homenageado.

E os portugueses. Quem são?

José Condessa entra na curta de Pedro Almodovar "Estranha Forma de Vida". Um western cujo título remete para para o fado de Amália.

O realizador Pedro Costa tem uma curta, na seleção oficial. Uma das presenças portuguesas na edição 76 que vai entregar a Palma de Ouro de Carreira ao ator norte-americano Midchael Douglas.