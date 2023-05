Festival de Cinema de Cannes: 21 filmes em competição pela Palma de Ouro

Esta terça-feira começa a 76.ª edição do Festival de Cinema de Cannes, que decorre até ao dia 27 de maio. Apesar da autarquia ter proibido as manifestações, os protestos podem tirar o brilho ao festival.

O realizador sueco, Ruben Ostlund, regressa ao Festival de Cinema de Cannes como presidente do júri e terá de escolher entre os 21 filmes em competição.

Numa edição em que vão estrear-se filmes de Martin Scorsese, Wes Anderson, Pedro Almodóvar, Ken Loach ou Nanni Moretti, Cannes contará com sete realizadoras em competição - um número recorde -, com Alice Rohrwacher, Jessica Hausner, Kaouther Ben Hania, Justine Triet, Catherine Breillat, Ramata-Toulaye Sy e Catherine Corsini.

Fora de competição, Pedro Costa fará a estreia do filme "As Filhas do Fogo", sendo a quinta vez que o realizador português marca presença em Cannes.

Antes do festival começar, cerca de 500 realizadores, a maioria francófonos, publicaram uma carta a denunciar a interferência da indústria no trabalho artístico, em nome do lucro, numa França em convulsão social.