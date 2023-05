Já abriu a 6ª ARCOLisboa

Desde o primeiro ano que o crescimento da feira dedicada à Arte Contemporânea tem sido constante, sem contar com os anos em que a pandemia afastou a ARCO de Lisboa.

O Ministro da Cultura e o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa visitaram a feira que voltou ao edifício da Cordoaria Nacional, que conta com mais 21 galerias do que no ano passado. O dia da inauguração estava reservado para colecionadores e profissionais do setor, mas a feira estará aberta ao público entre esta sexta-feira e domingo.