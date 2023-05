Espetáculo "Irish Celtic" de regresso a Portugal

O espetáculo "Irish Celtic" está de regresso a Portugal após quatro anos. A atuação retrata a essência do povo celta na Irlanda com músicas tradicionais e danças típicas.

O cenário retrata o pub mais antigo da Irlanda, onde os bailarinos, através da música folclórica e das danças tradicionais marcam os passos da história, das lendas e objetos que são a essência da apelidada Ilha Esmeralda.

O sentido de humor irlandês fica a cargo de Paddy Flynn, o properitário do "Irish Celtic", que é o narrador deste espetáculo, que se pode ouvir em português.

Um espetáculo repleto de canções e vários ritmos, os 12 bailarinos marcam os passos certos depois de longos treinos.

O espetáculo musical conta com seis atuações em Portugal, depois do Coliseu do Porto vai subir ao palco do Teatro Tivoli, em Lisboa, até 28 de maio.