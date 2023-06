Cantor The Weeknd vira turista em Lisboa e mostra o "melhor hambúrguer do mundo"

Abel Tesfaye, mais conhecido como The Weeknd, vai atuar no Passeio Marítimo de Algés no dia 6 de junho e já aterrou em Portugal. No primeiro dia, o artista de "Blinding Lights" partilhou fotos pelas ruas lisboetas e deu a conhecer aos mais de 58 milhões de seguidores no Instagram o “melhor hambúrguer do mundo”.

O cantor mundialmente famoso aterrou em Lisboa no dia 31 de maio e entrou automaticamente em “modo turista”. The Weeknd não perdeu tempo e visitou a Praça Paiva Couceiro, em Arroios, captou uma das estátuas do artista setubalense Superlinox no Largo do Leão, esteve na rua Morais Soares e na zona de Santa Apolónia e ainda visitou o Jardim Zoológico.

Depois de um dia a “turistar” por Lisboa e a preparar o espetáculo para o dia 6 de junho, eis que ao jantar o The Weeknd delicia-se nada mais, nada menos, com “o melhor hambúrguer do mundo”. O restaurante que serviu o cantor foi “Burguer Champ”, situado na rua Dona Filipa Vilhena. Um dos proprietários do estabelecimento, Luís Castilho, contou à NiT que o músico canadiano jantou com quatro amigos no dia 31 de maio e não poupou elogios ao bestseller, “Glamourous”. O artista partilhou os momentos nas histórias da sua conta no Instagram, que tem mais de 58 milhões de seguidores. E porque nem tudo é diversão, The Weeknd partilhou ainda fotos dos bastidores do concerto, onde é possível ver a gigante "Metropolis cromada", que veio de Japão para Portugal, e que fará parte do décor da digressão europeia.