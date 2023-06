Bar da série "Cheers" vendido em leilão de objetos de programas televisivos

"O sucesso do leilão confirmou o que eu sempre soube: que os personagens da televisão são membros queridos da nossa extensa família e que as suas histórias e as nossas são inseparáveis", destacou Comisar, citado num comunicado de imprensa da casa de leilões.

Os fatos de Batman e Robin, utilizados por Adam West e Burt Ward na série de televisão dos anos 1960, foram vendidas por 615.000 dólares (cerca de 574.000 euros), enquanto o cenário onde Johnny Carson recebeu convidados no "The Tonight Show" foi vendido 275.000 dólares (cerca de 257.000 euros), informou a Heritage Auctions.

Um conjunto de "All in the Family" ["Uma Família às Direitas"] - que incluía as salas de estar e jantar de Archie e Edith Bunker e a escadaria - foi vendido por 125.000 dólares (cerca de 117.000 euros).

A casa de leilões acrescentou que o mesmo comprador também fez a licitação vencedora de 250.000 dólares (cerca de 234.000 euros) pelas cadeiras utilizadas pelo casal na nona temporada do programa.