Blur e New Order são os nomes mais esperados no último dia do Primavera Sound. Para além da música, o festival aposta num pequeno mercado de arte, moda e artesanato.

O rock dos britânicos Yard act aqueceu a tarde do último dia do Primavera Sound. Um palco que vai ser pisado pelos Blur.

Além do concerto, os fãs podem levar uma outra recordação feita pelas mãos de Leonor Feijó.

Para os mais corajosos, o festival tem um espaço dedicado às tatuagens.

Com mensagens alusivas às bandas que fazem parte da 10.ª edição, as t-shirts e camisolas são dos artigos mais procurados pelo público.

Desde a primeira edição no Porto que o festival tem uma área dedicado à criatividade: o Primavera Market, com espaços que vão do artesanato, à moda e à artes gráficas.

Blur e New Order são os nomes mais esperados na última noite do Primavera Sound, no Parque da Cidade do Porto,.

O festival volta em 2024, nos dias 7, 8 e 9 de junho.